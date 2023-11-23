БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов на 13,5 млн грн

Склад одного из предприятий. Фото: скриншот с видео

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов на 13,5 млн грн. Все это происходило через фиктивные поставки сухого молока.

Об этом рассказала спикер БЭБ Алена Матвеева в эфире телемарафона.

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Схема уклонения от уплаты налогов

Матвеева рассказала, что с 2020 по 2022 год предприятия документально оформили операции по поставке молочной продукции, которая фактически не поставлялась.

По словам пресс-секретаря БЭБ, должностные лица предприятий также подменили товарные позиции и внесли ложные сведения в Реестр налоговых накладных. Фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму 13,5 млн грн.

"В одном из складских помещений обнаружили "кустарный" цех для фасовки молочной продукции под торговыми знаками известных производителей", — добавила Матвеева.

Напомним, глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прояснил ситуацию вокруг попадания Украины в рейтинг Tax Hells Index 2023.

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