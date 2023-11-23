БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків на 13,5 млн грн

Склад одного з підприємств. Фото: скриншот з відео

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему ухилення від сплати податків на 13,5 млн грн. Все це відбувалося через фіктивні поставки сухого молока.

Про це розповіла речниця БЕБ Альона Матвєєва в ефірі телемарафону.

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Схема ухилення від сплати податків

Матвєєва розповіла, що з 2020 по 2022 рік підприємства документально оформили операції щодо постання молочної продукції, яка фактично не постачалась.

За словами речниці БЕБ, службові особи підприємств також підмінили товарні позиції та внесли неправдиві відомості до Реєстру податкових накладних. Фігуранти ухилились від сплати податків на суму 13,5 млн грн.

"В одному зі складських приміщень виявили "кустарний" цех для фасування молочної продукції під торговими знаками відомих виробників", — додала Матвєєва.

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