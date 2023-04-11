Apple Store обворовали в Вашингтоне с помощью дыры в стене кофейни: вытащили 436 айфонов

Apple Store в одном из торговых центров США. Фото: Forbes

В США ограбили магазин Apple Store в торговом центре Alderwood Mall. Воры вынесли более 400 айфонов с помощью дыры в стене кофейни.

Об этом заявил владелец кофейни Майк Эткинсон.

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Кража в Apple Store

Как отмечается, воры проникли в магазин через соседнее кафе Seattle Coffee Gear. Предварительно, они сломали замки в этом заведении, зашли в туалет и вырезали отверстие в стене, чтобы попасть в подсобное помещение Apple Store.

По словам менеджера Seattle Coffee Gear Эрика Маркса, кафе незаметно прилегает к Apple Store, намекающему на детальную планировку ограбления. Полициям удалось получить видеозаписи с камер наблюдения, но поскольку они являются частью активного расследования, записи еще не обнародованы.

Злоумышленники похитили 436 айфонов общей стоимостью около 500 тысяч долларов. Из кофейни ничего не украли, но замена замков и ремонт стены в туалете обойдется в $1500.

Состояние уборной кофейни после кражи. Фото: Майк Эткинсон

Кража произошла, когда торговый центр был закрыт на ночь. Представитель ТЦ Alderwood заявил, что они работают с полицией над решением инцидента. От Apple пока комментариев не было.

Напомним, что осенью этого года компания Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. За телефон iPhone 15 Ultra с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.