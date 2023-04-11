Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Apple Store обворовали в Вашингтоне с помощью дыры в стене кофейни: вытащили 436 айфонов arrow

Apple Store обворовали в Вашингтоне с помощью дыры в стене кофейни: вытащили 436 айфонов

11 апреля 2023 23:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Apple Store обворовали в Вашингтоне с помощью дыры в стене кофейни: вытащили 436 айфонов
Apple Store в одном из торговых центров США. Фото: Forbes
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В США ограбили магазин Apple Store в торговом центре Alderwood Mall. Воры вынесли более 400 айфонов с помощью дыры в стене кофейни.

Об этом заявил владелец кофейни Майк Эткинсон.

Читайте также:

Кража в Apple Store

Как отмечается, воры проникли в магазин через соседнее кафе Seattle Coffee Gear. Предварительно, они сломали замки в этом заведении, зашли в туалет и вырезали отверстие в стене, чтобы попасть в подсобное помещение Apple Store.

По словам менеджера Seattle Coffee Gear Эрика Маркса, кафе незаметно прилегает к Apple Store, намекающему на детальную планировку ограбления. Полициям удалось получить видеозаписи с камер наблюдения, но поскольку они являются частью активного расследования, записи еще не обнародованы.

Злоумышленники похитили 436 айфонов общей стоимостью около 500 тысяч долларов. Из кофейни ничего не украли, но замена замков и ремонт стены в туалете обойдется в $1500.

Кража в Apple
Состояние уборной кофейни после кражи. Фото: Майк Эткинсон

Кража произошла, когда торговый центр был закрыт на ночь. Представитель ТЦ Alderwood заявил, что они работают с полицией над решением инцидента. От Apple пока комментариев не было.

Напомним, что осенью этого года компания Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. За телефон iPhone 15 Ultra с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB