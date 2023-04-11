Apple Store обікрали у Вашингтоні через діру в стіні кав'ярні: витягнули 436 айфонів

Apple Store Apple Store в одному з торгових центрів США. Фото: Forbes

В США пограбували магазин Apple Store в торговому центрі Alderwood Mall. Крадії винесли більше ніж 400 айфонів через діру в стіні кав'ярні.

Про це заявив власник кав'ярні Майк Еткінсон.

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Крадіжка в Apple Store

Як зазначається, злодії проникли до магазину через сусідню кав'ярню Seattle Coffee Gear. Попередньо, вони зламали замки у цьому закладі, зайшли до вбиральні та вирізали отвір у стіні, щоб потрапити до підсобного приміщення Apple Store.

За словами менеджера Seattle Coffee Gear Еріка Маркса, кав'ярня непомітно прилягає до Apple Store, що натякає на детальне планування пограбування. Поліції вдалося отримати відеозаписи з камер спостереження, але оскільки вони є частиною активного розслідування, записи ще не оприлюднено.

Зловмисники викрали 436 айфона загальною вартістю близько 500 тисяч доларів. З кав'ярні нічого не вкрали, але заміна замків і ремонт стіни в туалеті коштуватиме $1500.

Стан вбиральні кав'ярні після крадіжки. Фото: Майк Еткінсон

Крадіжка сталась, коли торговий центр Alderwood Mall був зачинений на ніч. Представник ТЦ Alderwood заявив, що вони працюють з поліцією над вирішенням інциденту. Від Apple поки що коментарів не було.

Нагадаємо, що восени цього року компанія Apple презентує найдорожчий смартфон у своїй історії. За телефон iPhone 15 Ultra з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.