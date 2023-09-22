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Абрамович переписал свое имущество на экс-жену для избежания санкций, — расследование

22 сентября 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Абрамович переписал свое имущество на экс-жену для избежания санкций, — расследование
Российский олигарх Роман Абрамович. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Известный российский олигарх Роман Абрамович решил переписать на свою бывшую жену коллекцию по искусству, которая стоит около 1 миллиарда долларов. Это он сделал за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, пытаясь, таким образом, обойти западные санкции.

Об этом говорится в расследовании изданий "Важные истории" и The Guardian.

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Что выяснили журналисты

По информации документов, которые получили журналисты, 4 февраля 2022 года в устав владельцев траста Ermis Trust Settlement на Кипре внесли изменения, по которым часть имущества в трасте Абрамовича стала меньше, в то время, как экс-жена олигарха Дарья Жукова стала мажоритарным бенефициаром траста. Поэтому Абрамович остался с 49% акций.

Какая коллекция у олигарха

На 2018 год было известно, что российскому олигарху удалось собрать 367 экспонатов, общая цена которых составляет 963 миллиона долларов. К примеру, в его художественной коллекции есть картины Клода Моне и Пабло Пикассо.

Блокировка активов

Как известно, договор начал действовать в феврале 2022 года через несколько дней после предупреждения от правительства Великобритании для близких к Кремлю олигархов по поводу того, что их активы могут быть заблокированы, если РФ вторгнется в Украину.

После этого 10 марта 2022 года в Великобритании ввели санкции против Абрамовича. Из-за которых заморозились его активы, в том числе и футбольный клуб "Челси".

По правилам Европейского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, активы, превышающие уровень 50% собственности находящегося под санкциями, могут заморозить.

Напомним, лондонский "Челси" после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года сменил владельцев из россиянина Романа Абрамовича на группу американских инвесторов. Но вину прошлого руководства по-прежнему преследуют клуб.

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