Абрамович переписав своє майно на ексдружину для уникнення санкцій, — розслідування

Російський олігарх Роман Абрамович. Фото: росЗМІ

Відомий російський олігарх Роман Абрамович вирішив переписати на свою колишню дружину колекцію з мистецтва, яка вартує майже 1 мільярд доларів. Це він зробив за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись таким чином обійти західні санкції.

Про це йдеться в розслідуванні видань "Важливі історії" та The Guardian.

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Що з'ясували журналісти

За інформацією документів, які отримали журналісти, 4 лютого 2022 року до статуту власників трасту Ermis Trust Settlement на Кіпрі внесли зміни, за якими частина майна в трасті Абрамовича стала меншою, в той час, як ексдружина олігарха Дарина Жукова стала мажоритарним бенефіціаром трасту з 51%. Тому Абрамович залишився з 49% акцій.

Яка колекція в олігарха

Станом на 2018 рік було відомо, що російському олігарху вдалося зібрати 367 експонатів, загальна ціна яких становить 963 мільйони доларів. Наприклад, в його мистецькій колекції є картини Клода Моне та Пабло Пікассо.

Блокування активів

Як відомо, договір почав діяти в лютому 2022 року за декілька днів після попередження від уряду Великої Британії для близьких до Кремля олігархів щодо того, що їхні активи можуть бути заблоковані, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Після цього 10 березня 2022 року у Великій Британії запровадили санкції проти Абрамовича. Через які заморозилися його активи, серед них і футбольний клуб "Челсі".

За правилами Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, активи, які перевищують рівень 50% власності особи, яка знаходиться під санкціями, можуть заморозити.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змінив власників із росіянина Романа Абрамовича на групу американських інвесторів. Але провини минулого керівництва досі переслідують клуб.