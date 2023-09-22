Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Абрамович переписав своє майно на ексдружину для уникнення санкцій, — розслідування arrow

Абрамович переписав своє майно на ексдружину для уникнення санкцій, — розслідування

22 вересня 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Абрамович переписав своє майно на ексдружину для уникнення санкцій, — розслідування
Російський олігарх Роман Абрамович. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відомий російський олігарх Роман Абрамович вирішив переписати на свою колишню дружину колекцію з мистецтва, яка вартує майже 1 мільярд доларів. Це він зробив за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись таким чином обійти західні санкції.

Про це йдеться в розслідуванні видань "Важливі історії" та The Guardian.

Читайте також:

Що з'ясували журналісти

За інформацією документів, які отримали журналісти, 4 лютого 2022 року до статуту власників трасту Ermis Trust Settlement на Кіпрі внесли зміни, за якими частина майна в трасті Абрамовича стала меншою, в той час, як ексдружина олігарха Дарина Жукова стала мажоритарним бенефіціаром трасту з 51%. Тому Абрамович залишився з 49% акцій.

Яка колекція в олігарха

Станом на 2018 рік було відомо, що російському олігарху вдалося зібрати 367 експонатів, загальна ціна яких становить 963 мільйони доларів. Наприклад, в його мистецькій колекції є картини Клода Моне та Пабло Пікассо. 

Блокування активів

Як відомо, договір почав діяти в лютому 2022 року за декілька днів після попередження від уряду Великої Британії для близьких до Кремля олігархів щодо того, що їхні активи можуть бути заблоковані, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Після цього 10 березня 2022 року у Великій Британії запровадили санкції проти Абрамовича. Через які заморозилися його активи, серед них і футбольний клуб "Челсі". 

За правилами Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, активи, які перевищують рівень 50% власності особи, яка знаходиться під санкціями, можуть заморозити. 

Нагадаємо, лондонський "Челсі" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змінив власників із росіянина Романа Абрамовича на групу американських інвесторів. Але провини минулого керівництва досі переслідують клуб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз