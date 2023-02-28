Землетрясения в Турции спровоцировали массовое обмеление в мире — детали

Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров
Мир только начал приходить в себя от мощных землетрясений в Сирии и Турции, унесших жизни более 50 тысяч человек. Однако человечество всколыхнуло не только многочисленные человеческие жертвы, но и массовое обмеление в девяти странах мира.
Об этом информирует ArabiaWeather.
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Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2 метра: Лубинец предупреждает об экологической катастрофе для Европы
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Отмечается, что после волн мощных землетрясений ряд морей и рек резко и существенно обмелели. В частности, речь идет о водоемах в Турции, Сирии, Египте, Ливане, Израиле, Италии, Греции, Франции и Ираке.
В свою очередь, официальные лица пообещали принять срочные меры для уменьшения нехватки воды.
В социальных сетях уже активно распространяют кадры обмеления в разных странах мира. Так, один из фотографов AFP увидел, как в Насирии высыхает русло реки Евфрат. Министерство водных ресурсов считает, что данный кризис в некоторых южных провинциях повлек за собой "нехватку воды, поступающей в Ирак из соседней Турции".
مياه بحر ميناء عدلون تعود مسافة كبيرة للخلف pic.twitter.com/sr4pr6UgUO— Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 19, 2023
شواطئ 🌊— @ahmd_twaijri February 21, 2023
مدينة #عكا_الفلسطينية
تظهر انحسار مياه #البحر
بعد وقوع زلزالي #هاتاي في #تركيا #فلسطين pic.twitter.com/iz1HVwWuYA
#مصر :🇪🇬— 💯💥Adam F Yasin💥💯 (@AdamFYasin8) February 19, 2023
انحسار مياة البحر المتوسط أمام سواحل العريش وبئر عبد الي أكثر من 10 متر
هذا الأمر تكرر أمام سواحل ليبيا والجزائر الأيام الماضية pic.twitter.com/WMQ8Nhmlp1
Напомним, ранее мы писали, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на два метра. Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает о возможной экологической катастрофе для Европы.