Землетрясения в Турции спровоцировали массовое обмеление в мире — детали

После серии землетрясений в Сирии и Турции ряд морей и рек резко обмелели

Мир только начал приходить в себя от мощных землетрясений в Сирии и Турции, унесших жизни более 50 тысяч человек. Однако человечество всколыхнуло не только многочисленные человеческие жертвы, но и массовое обмеление в девяти странах мира.

Об этом информирует ArabiaWeather.

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Отмечается, что после волн мощных землетрясений ряд морей и рек резко и существенно обмелели. В частности, речь идет о водоемах в Турции, Сирии, Египте, Ливане, Израиле, Италии, Греции, Франции и Ираке.

В свою очередь, официальные лица пообещали принять срочные меры для уменьшения нехватки воды.

В социальных сетях уже активно распространяют кадры обмеления в разных странах мира. Так, один из фотографов AFP увидел, как в Насирии высыхает русло реки Евфрат. Министерство водных ресурсов считает, что данный кризис в некоторых южных провинциях повлек за собой "нехватку воды, поступающей в Ирак из соседней Турции".

مياه بحر ميناء عدلون تعود مسافة كبيرة للخلف pic.twitter.com/sr4pr6UgUO — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 19, 2023

#مصر :🇪🇬

انحسار مياة البحر المتوسط أمام سواحل العريش وبئر عبد الي أكثر من 10 متر



هذا الأمر تكرر أمام سواحل ليبيا والجزائر الأيام الماضية pic.twitter.com/WMQ8Nhmlp1 — 💯💥Adam F Yasin💥💯 (@AdamFYasin8) February 19, 2023

Напомним, ранее мы писали, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на два метра. Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает о возможной экологической катастрофе для Европы.