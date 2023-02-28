Землетруси у Туреччині спровокували масове обміління у світі — деталі

Після серії землетрусів у Сирії та Туреччині низка морів та річок різко обміліли

Світ лише почав оговтуватись від потужних землетрусів у Сирії та Туреччині, які забрали життя понад 50 тисяч людей. Однак людство сколихнули не лише численні людські жертви, але й масове обміління у дев'яти країнах світу.

Про це інформує ArabiaWeather.

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Зазначається, що після хвиль потужних землетрусів, низка морів та річок різко та суттєво обміліли. Зокрема, йдеться про водойми у Туреччині, Сирії, Єгипті, Лівані, Ізраїлі, Італії, Греції, Франції та Іраку.

Своєю чергою, офіційні особи пообіцяли вжити термінових заходів для зменшення нестачі води.

У соціальних мережах вже активно поширюють кадри обміління в різних країнах світу. Так, один з фотографів AFP побачив, як у Насирії висихає русло річки Євфрат. Міністерство водних ресурсів вважає, що дану кризу в деяких південних провінціях спричинила "нестача води, що надходить до Іраку з сусідньої Туреччини".

مياه بحر ميناء عدلون تعود مسافة كبيرة للخلف pic.twitter.com/sr4pr6UgUO — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 19, 2023

#مصر:🇪🇬

انحسار مياة البحر المتوسط أمام سواحل العريش وبئر عبد الي أكثر من 10 متر



هذا الأمر تكرر أمام سواحل ليبيا والجزائر الأيام الماضية pic.twitter.com/WMQ8Nhmlp1 — 💯💥Adam F Yasin💥💯 (@AdamFYasin8) February 19, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що рівень води в Каховському водосховищі упав на два метри. Омбудсмен Дмитро Лубінець попереджає про можливу екологічну катастрофу для Європи.