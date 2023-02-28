Землетруси у Туреччині спровокували масове обміління у світі — деталі

Через землетруси у дев’ятьох країнах світу різко впав рівень води: подекуди узбережжя обміліли на 30-40 метрів
Світ лише почав оговтуватись від потужних землетрусів у Сирії та Туреччині, які забрали життя понад 50 тисяч людей. Однак людство сколихнули не лише численні людські жертви, але й масове обміління у дев'яти країнах світу.
Про це інформує ArabiaWeather.
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Зазначається, що після хвиль потужних землетрусів, низка морів та річок різко та суттєво обміліли. Зокрема, йдеться про водойми у Туреччині, Сирії, Єгипті, Лівані, Ізраїлі, Італії, Греції, Франції та Іраку.
Своєю чергою, офіційні особи пообіцяли вжити термінових заходів для зменшення нестачі води.
У соціальних мережах вже активно поширюють кадри обміління в різних країнах світу. Так, один з фотографів AFP побачив, як у Насирії висихає русло річки Євфрат. Міністерство водних ресурсів вважає, що дану кризу в деяких південних провінціях спричинила "нестача води, що надходить до Іраку з сусідньої Туреччини".
مياه بحر ميناء عدلون تعود مسافة كبيرة للخلف pic.twitter.com/sr4pr6UgUO— Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 19, 2023
شواطئ 🌊— احمد التويجري (@ahmd_twaijri) February 21, 2023
مدينة #عكا_الفلسطينية
تظهر انحسار مياه #البحر
بعد وقوع زلزالي #هاتاي في #تركيا#فلسطين pic.twitter.com/iz1HVwWuYA
#مصر:🇪🇬— 💯💥Adam F Yasin💥💯 (@AdamFYasin8) February 19, 2023
انحسار مياة البحر المتوسط أمام سواحل العريش وبئر عبد الي أكثر من 10 متر
هذا الأمر تكرر أمام سواحل ليبيا والجزائر الأيام الماضية pic.twitter.com/WMQ8Nhmlp1
Нагадаємо, раніше ми писали, що рівень води в Каховському водосховищі упав на два метри. Омбудсмен Дмитро Лубінець попереджає про можливу екологічну катастрофу для Європи.