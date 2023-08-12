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Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

12 августа 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ
Самолет Airbus A312-200. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В закрытое воздушное пространство Украины залетал турецкий самолет с норвежскими туристами. Это произошло 25 июля.

Об этом сообщает NRK.

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Маршрут самолета, который направлялся из Осло в Анталию, зафиксировали на сайте Flightradar24.

После двух часов полета он отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, зайдя в закрытую воздушную зону. После этого самолет влетел в Румынию.

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Маршрут полета. Фото: Flightradar

В авиакомпании Турции BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их самолет Airbus A312-200 изменил маршрут полета из-за приближающегося шторма.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", — подчеркнул представитель BBN Airlines.

Издание спросило у авиакомпании, сколько пассажиров было на борту самолета, были ли они проинформированы, что пролетят над Украиной и сообщили ли пилоты украинским властям об изменении маршрута. BBN Airlines не ответила на вопросы журналистов.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время военного состояния возобновлять авиаполеты в Украине очень опасно, поскольку российские ракеты долетают всюду. Воздушное пространство для гражданской авиации откроют нескоро.

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