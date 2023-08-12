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Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

12 серпня 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ
Літак Airbus A312-200. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У закритий повітряний простір України залітав турецький літак з норвезькими туристами. Це сталося 25 липня.

Про це повідомляє NRK.

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Пасажирський літак над Україною

Маршрут літака, який прямував з Осло до Анталії, зафіксували на сайті Flightradar24. 

Після близько двох годин польоту він відхилився від маршруту та пролетів на межі Закарпатської та Чернівецької областей, зайшовши в закриту повітряну зону. Після цього літак влетів до Румунії.

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Маршрут польоту. Фото: Flightradar

У авіакомпанії Туреччини BBN Airlines підтвердили, що 25 липня їхній літак Airbus A312-200 змінив маршрут польоту через наближення шторму.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", — наголосив представник BBN Airlines.

Видання запитало в авіакомпанії, скільки пасажирів було на борту літака, чи були вони проінформовані, що пролетять над Україною та чи сповістили пілоти українську владу про зміну маршруту. BBN Airlines не відповіла на запитання журналістів.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час воєнного стану відновлювати авіапольоти в Україні дуже небезпечно, оскільки російські ракети долітають усюди. Повітряний простір для цивільної авіації відкриють нескоро.

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