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Из-за сильного шторма у берегов Турции пополам разломился сухогруз

19 ноября 2023 18:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Из-за сильного шторма у берегов Турции пополам разломился сухогруз
Сухогруз Pallada. Фото: Anadolu
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сухогруз Pallada из-за шторма разломился пополам у порта Эрегли, который находится в турецкой провинции Зонгулдак. Как известно, судно двигалось из Одессы под флагом Панамы.

Об этом сообщило издание Anadolu.

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"Сухогруз под панамским флагом, стоявший на якоре в порту Эрегли, раскололся на две части из-за шторма в регионе. Часть дрейфующего к берегу корабля ударилась о бетонные стены порта и повредила амфитеатр на берегу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все 13 членов экипажа были эвакуированы на берег. Пострадавших нет.

По информации портала Marinetraffic, корабль вышел из Одессы 3 ноября.

Отметим, что в Черном море на боевом дежурстве нет кораблей. Из-за шторма оккупанты завели их в пункты базирования, но ситуация может измениться.

Напомним, что сегодня 19 ноября в Одессе ураганом уже свергнуто более сотни деревьев. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия.

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