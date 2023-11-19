Через сильний шторм біля берегів Туреччини навпіл розламався суховантаж
Суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля порту Ереглі, який знаходиться в турецькій провінції Зонгулдак. Як відомо, судно рухалося з Одеси під прапором Панами.
Про це повідомило видання Anadolu.
Що відомо про крушіння корабля
"Суховантаж під панамським прапором, який стояв на якорі в порту Ереглі, розколовся на дві частини через шторм у регіоні. Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни порту і пошкодила амфітеатр на березі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всіх 13 членів екіпажу евакуювали на берег. Постраждлалих немає.
За інформацією порталу Marinetraffic, корабель вийшов з Одеси 3 листопада.
Зазначимо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні немає кораблів. Через шторм окупанти завели їх у пункти базування, але ситуація може змінитися.
Нагадаємо, що сьогодні 19 листопада в Одесі буревієм уже повалено більше сотні дерев. Комунальники працюють на місцях і усувають наслідки.
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