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Через сильний шторм біля берегів Туреччини навпіл розламався суховантаж

19 листопада 2023 18:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Через сильний шторм біля берегів Туреччини навпіл розламався суховантаж
Суховантаж Pallada. Фото: Anadolu
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля порту Ереглі, який знаходиться в турецькій провінції Зонгулдак. Як відомо, судно рухалося з Одеси під прапором Панами.

Про це повідомило видання Anadolu.

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"Суховантаж під панамським прапором, який стояв на якорі в порту Ереглі, розколовся на дві частини через шторм у регіоні. Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни порту і пошкодила амфітеатр на березі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх 13 членів екіпажу евакуювали на берег. Постраждлалих немає. 

За інформацією порталу Marinetraffic, корабель вийшов з Одеси 3 листопада.

Зазначимо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні немає кораблів. Через шторм окупанти завели їх у пункти базування, але ситуація може змінитися. 

Нагадаємо, що сьогодні 19 листопада в Одесі буревієм уже повалено більше сотні дерев. Комунальники працюють на місцях і усувають наслідки.

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