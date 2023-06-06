Из-за подрыва Каховской ГЭС затопило парк развлечений и зоопарк

Зоопарк в парке развлечений "Казкова диброва". Фото: Facebook/Казкова диброва

Сегодня, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате в городе Новая Каховка затопило зоопарк — некоторые животные погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал МОСТ:Херсон.

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В результате подтопления погибли животные

"В городе Новая Каховка затопило парк развлечений "Казкова диброва", где размещается зоопарк. Местные жители сообщают, что оккупационные власти никак не реагируют на ситуацию. Также сообщают о гибели нескольких животных в результате подтопления", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 06:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов, и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.