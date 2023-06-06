Через підрив Каховської ГЕС затопило парк розваг і зоопарк

Зоопарк в парку розваг "Казкова діброва". Фото: Facebook/Казкова діброва

Сьогодні, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього в місті Нова Каховка затопило зоопарк — деякі тварини загинули.

Про це повідомляє Telegram-канал МОСТ:Херсон.

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Внаслідок підтоплення загинули тварини

"У місті Нова Каховка затопило парк розваг "Казкова діброва", де розміщується зоопарк. Місцеві мешканці повідомляють, що окупаційна влада ніяк не реагує на ситуацію. Також повідомляють про загибель кількох тварин внаслідок підтоплення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 06:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин, і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.