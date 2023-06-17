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Из-за подрыва Каховской ГЕС два национальных парка превратятся в пустыни, — Минприроды

17 июня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из-за подрыва Каховской ГЕС два национальных парка превратятся в пустыни, — Минприроды
Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский террористический акт на Каховской ГЭС обернулся катастрофическими последствиями для национальных парков Украины — "Великий Луг" и "Каменская Сечь". Эти зеленые уголки природы постепенно превращаются в пустынные территории.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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По данным Государственной инспекции по охране окружающей среды, потери для данных территорий исчисляются многомиллиардными суммами. Оценочные убытки для "Великого Луга" составляют более 15 млрд гривен, а для "Каменской Сечи" — более 73 млрд гривен.

Руслан Стрелец предупреждает о драматическом увеличении площади суши в этих парках. Он прогнозирует, что площадь суши почти удвоится, увеличиваясь на тысячи гектаров: в "Великом Лугу" — на более 7 тысяч гектаров, в "Каменской Сечи" — на 5,5 тысячи гектаров.

Министр подчеркнул важность борьбы с опустыниванием и засухами, на которую весь мир уделяет внимание. Однако, действия России на украинских землях приводят к противоположным последствиям. Такие акты террора обернулись не только немедленными потерями, но и представляют собой глобальные вызовы для будущих поколений.

Национальные парки в Херсоне
Состояние нацпарков в Херсоне. Фото: соцсети
Национальные парки в Херсоне
Состояние нацпарков в Херсоне. Фото: соцсети

Напомним, что в сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС, сделанные 16 июня. На них можно разглядеть уничтоженную оккупантами дамбу и затопленные окрестности.

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