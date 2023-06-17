Через підрив Каховської ГЕС два національні парки перетворяться на пустелі, — Міндовкілля

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: соцмережі

Російський терористичний акт на Каховській ГЕС обернувся катастрофічними наслідками для національних парків України — "Великий Луг" та "Каменська Січ". Ці зелені кутки природи поступово перетворюються на пустельні території.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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За даними Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища, втрати для цих територій обчислюються багатомільярдними сумами. Оціночні збитки для "Великого Лугу" становлять понад 15 млрд. гривень, а для "Кам'янської Січі" — понад 73 млрд. гривень.

Руслан Стрілець попереджає про драматичне збільшення площі суші у цих парках. Він прогнозує, що площа суші майже подвоїться, збільшуючись на тисячі гектарів: у "Великому Лузі" — понад 7 тисяч гектарів, у "Каменській Січі" — на 5,5 тисячі гектарів.

Міністр наголосив на важливості боротьби з опустелюванням та посухами, на яку весь світ приділяє увагу. Проте дії Росії на українських землях призводять до протилежних наслідків. Такі акти терору обернулися не лише негайними втратами, а й є глобальними викликами для майбутніх поколінь.

Стан нацпарків у Херсоні. Фото: соцмережі

Стан нацпарків у Херсоні. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС , зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.