Через підрив Каховської ГЕС два національні парки перетворяться на пустелі, — Міндовкілля
Російський терористичний акт на Каховській ГЕС обернувся катастрофічними наслідками для національних парків України — "Великий Луг" та "Каменська Січ". Ці зелені кутки природи поступово перетворюються на пустельні території.
Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Національні парки перетворюються на пустелі
За даними Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища, втрати для цих територій обчислюються багатомільярдними сумами. Оціночні збитки для "Великого Лугу" становлять понад 15 млрд. гривень, а для "Кам'янської Січі" — понад 73 млрд. гривень.
Руслан Стрілець попереджає про драматичне збільшення площі суші у цих парках. Він прогнозує, що площа суші майже подвоїться, збільшуючись на тисячі гектарів: у "Великому Лузі" — понад 7 тисяч гектарів, у "Каменській Січі" — на 5,5 тисячі гектарів.
Міністр наголосив на важливості боротьби з опустелюванням та посухами, на яку весь світ приділяє увагу. Проте дії Росії на українських землях призводять до протилежних наслідків. Такі акти терору обернулися не лише негайними втратами, а й є глобальними викликами для майбутніх поколінь.
Нагадаємо, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС , зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.