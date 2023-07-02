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Чемпион Украины по альпинизму поднял сине-желтый флаг с подписью Зеленского на горе Денали

2 июля 2023 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Чемпион Украины по альпинизму поднял сине-желтый флаг с подписью Зеленского на горе Денали
Чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин. Фото: t.me/U24_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин вместе с украинскими альпинистами покорил высшую точку Северной Америки. На горе Денали они подняли сине-желтый флаг UNITED24 с подписью Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает UNITED24.

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Флаг Украины на горе Денали

Сипавин рассказал, что в этом году было всего 29% успешных восхождений на вершину.

"До самого высокого, пятого, лагеря дошла только наша команда. Другие 60 альпинистов вернулись обратно из-за сильных снегопадов и лавиноопасности. Но несмотря на сложные условия мы это сделали! Это восхождение объединило альпинистов из разных уголков Украины: Винницы, Киева, Львова, Днепра, Харькова. В самые сложные моменты всех нас вдохновляла миссия развернуть флаг на вершине Денали", — сказал Сипавин.

Флаг на горе Деналы
Украинские альпинисты на горе Денали. Фото: t.me/U24_gov_ua
Пост
Пост UNITED24. Фото: скриншот

Напомним, одесский гид-альпинист Олег Иванченко поднялся на вершину Эвереста. Мужчина сходил на гору впервые, шел с группой как гид и организатор.

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