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Чемпіон України з альпінізму підняв синьо-жовтий прапор з підписом Зеленського на горі Деналі

2 липня 2023 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чемпіон України з альпінізму підняв синьо-жовтий прапор з підписом Зеленського на горі Деналі
Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін. Фото: t.me/U24_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін разом з українськими альпіністами підкорив найвищу точку Північної Америки. На горі Деналі вони підняли синьо-жовтий прапор UNITED24 із підписом Президента Володимира Зеленського

Про це повідомляє UNITED24.

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Прапор України на горі Деналі

Сипавін розповів, що цього року було всього 29% успішних сходжень на вершину. 

"До найвищого, п’ятого, табору дійшла тільки наша команда. Інші 60 альпіністів повернулись назад через сильні снігопади та лавинонебезпеку. Але попри складні умови ми це зробили! Це сходження об'єднало альпіністів з різних куточків України: Вінниці, Києва, Львова, Дніпра, Харкова. В найскладніші моменти всіх нас надихала місія розгорнути прапор на вершині Деналі", — сказав Сипавін.  

Флаг на горе Денали
Українські альпіністи на горі Деналі. Фото: t.me/U24_gov_ua
Пост
Допис UNITED24. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеський гід-альпініст Олег Іванченко піднявся на вершину Евересту. Чоловік сходив на гору вперше, йшов з групою як гід і організатор.

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