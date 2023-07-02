Чемпіон України з альпінізму підняв синьо-жовтий прапор з підписом Зеленського на горі Деналі

Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін. Фото: t.me/U24_gov_ua

Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін разом з українськими альпіністами підкорив найвищу точку Північної Америки. На горі Деналі вони підняли синьо-жовтий прапор UNITED24 із підписом Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє UNITED24.

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Сипавін розповів, що цього року було всього 29% успішних сходжень на вершину.

"До найвищого, п’ятого, табору дійшла тільки наша команда. Інші 60 альпіністів повернулись назад через сильні снігопади та лавинонебезпеку. Але попри складні умови ми це зробили! Це сходження об'єднало альпіністів з різних куточків України: Вінниці, Києва, Львова, Дніпра, Харкова. В найскладніші моменти всіх нас надихала місія розгорнути прапор на вершині Деналі", — сказав Сипавін.

Українські альпіністи на горі Деналі. Фото: t.me/U24_gov_ua

Допис UNITED24. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеський гід-альпініст Олег Іванченко піднявся на вершину Евересту. Чоловік сходив на гору вперше, йшов з групою як гід і організатор.