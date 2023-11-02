Часть Полтавской области осталась без света — в чем причина

Ремонтная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В результате непогоды в Полтавской области действуют аварийные отключения электросетей. Пока почти 400 абонентов остались без света.

Об этом сообщает глава ОВА Филипп Пронин.

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Аварийные отключения в Полтавской области

"Из-за грозы и порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электросетей. Почти 400 абонентов без света", — говорится в сообщении.

Так, энергетики работают в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской общинах. Восстанавливают электроснабжение три аварийные бригады, привлекли три единицы техники.

"Свет в дома людей должен вернуться как можно скорее. Энергетики прилагают максимум усилий", — добавил Пронин.

Скриншот поста Пронина

Напомним, что сегодня значительная часть одесситов останется без воды на длительное время из-за аварийных отключений. Жителей Киевского и Пересыпского районов предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.