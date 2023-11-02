Частина Полтавської області залишилась без світла — в чому причина

Ремонтна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

Внаслідок негоди у Полтавській області діють аварійні відключення електромереж. Наразі майже 400 абонентів залишилися без світла.

Про це повідомляє голова ОВА Філіп Пронін.

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"Через грози і пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів без світла", — йдеться у повідомленні.

Так, енергетики працюють у Білоцерківській, Гребінківській та Решетилівській громадах. Відновлюють електропостачання три аварійні бригади, залучили три одиниці техніки.

"Світло в домівки людей має повернутися якомога швидше. Енергетики докладають максимум зусиль", — додав Пронін.

Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, що сьогодні значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час через аварійні відключення. Мешканців Київського та Пересипського районів попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00.