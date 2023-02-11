Землетрясение в Турции и Сирии - количество жертв выросло

Землетрясение в Турции

Вследствие землетрясения в Турции и Сирии, выросло количество жертв. На данный момент их число составляет более 25 тысяч человек. В частности 21 848 человек умерли в Турции, и 3 553 человека в Сирии.

Об этом пишет BBC.

Согласно предоставленным данным, около 24,4 миллиона человек в обеих странах пострадали. При этом через пять дней после землетрясения из-под обломков в Турции вытащили семью из пяти человек.

По словам корреспондента BBC Квентина Соммервиля, в Сирии группа "Белые каски" заявила ему, что у международного сообщества "руки в крови" из-за отказа от помощи.

Напомним, что число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, уже превысило 5000 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в поисках выживших. По состоянию на обед вторника, 7 февраля, удалось спасти 8 тысяч человек. Еще 20 тысяч получили ранения.

При этом, режимы в Дамаске и Москве пытаются использовать в своих политических целях страдания людей, пострадавших от разрушительного землетрясения. После трагедии россия и Сирия начали поднимать вопросы снятия санкций с сирийского режима.

