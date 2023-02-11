Землетрус у Туреччині та Сирії - кількість жертв зросла

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб
Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла кількість жертв. На цей час їхня кількість становить понад 25 тисяч осіб. Зокрема 21 848 людей померли в Туреччині, і 3 553 особи у Сирії.
Про це пише ВВС.
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Згідно з наданими даними, близько 24,4 мільйона людей в обох країнах постраждали. При цьому через п'ять днів після землетрусу з-під уламків у Туреччині витягли сім'ю з п'яти осіб.
За словами кореспондента ВВС Квентіна Соммервіля, у Сирії група "Білі каски" заявила йому, що у міжнародної спільноти "руки в крові" через відмову від допомоги.
Нагадаємо, що число жертв руйнівного землетрусу, що стався в Туреччині та Сирії в ніч на 6 лютого, вже перевищило 5000 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у пошуках тих, хто вижив. Станом на обід вівторка, 7 лютого, вдалося врятувати 8 тисяч людей. Ще 20 тисяч отримали поранення.
При цьому режими в Дамаску та Москві намагаються використати у своїх політичних цілях страждання людей, які постраждали від руйнівного землетрусу. Після трагедії росія та Сирія почали порушувати питання зняття санкцій із сирійського режиму.