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Зеленский почтил память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2023 13:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский почтил память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 26 апреля, день памяти Чернобыльской катастрофы. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов, погибших в результате аварии на АЭС.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский почтил память

При участии Главы государства и в присутствии почетного караула были установлены цветочные композиции к памятному знаку "Воинам-чернобыльцам" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

"37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации", — отметил Владимир Зеленский.

Также он добавил, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которые ощущаются по сей день.

Президент Украины, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Зеленский
Чествование памяти ликвидаторов и погибших в результате аварии на ЧАЭС. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский
Чествование памяти ликвидаторов и погибших в результате аварии на ЧАЭС. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский
Чествование памяти ликвидаторов и погибших в результате аварии на ЧАЭС. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский
Чествование памяти ликвидаторов и погибших в результате аварии на ЧАЭС. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Напомним, что 15 апреля прошло 40 дней с похорон защитника Украины Да Винчи. Многие пришли почтить память Герою.

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