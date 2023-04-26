Зеленський ушанував пам'ять загиблих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 26 квітня, день пам'яті Чорнобильської катастрофи. Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.
Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
Зеленський вшанував пам'ять
За участю Глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".
"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", — зазначив Володимир Зеленський.
Також він додав, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються до сьогодні.
Президент України, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, що 15 квітня, минуло 40 днів з похорону захисника України Да Вінчі. Багато людей прийшли вшанувати пам'ять Герою.