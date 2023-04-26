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Зеленський ушанував пам'ять загиблих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2023 13:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський ушанував пам'ять загиблих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 квітня, день пам'яті Чорнобильської катастрофи. Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський вшанував пам'ять

За участю Глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", — зазначив Володимир Зеленський.

Також він додав, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються до сьогодні.

Президент України, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Зеленський
Вшанування пам'яті ліквідаторів та загиблих унаслідок аварії на ЧАЕС. Фото: пресслужба Офісу Президента
Зеленський
Вшанування пам'яті ліквідаторів та загиблих унаслідок аварії на ЧАЕС. Фото: пресслужба Офісу Президента
Зеленський
Вшанування пам'яті ліквідаторів та загиблих унаслідок аварії на ЧАЕС. Фото: пресслужба Офісу Президента
Зеленський
Вшанування пам'яті ліквідаторів та загиблих унаслідок аварії на ЧАЕС. Фото: пресслужба Офісу Президента

Нагадаємо, що 15 квітня, минуло 40 днів з похорону захисника України Да Вінчі. Багато людей прийшли вшанувати пам'ять Герою.

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