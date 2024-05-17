Вырванные с корнями деревья и затопленные улицы — американский Техас накрыл мощный шторм

Затопленные улицы после шторма. Фото: houstonchronicle.com

В американском штате Техас, близ города Хьюстон, произошел мощный шторм в четверг, 16 мая. В результате непогоды повреждены многоэтажки, затоплены улицы и повалены деревья. Многие дома и предприятия остались без электроэнергии.

Об этом пишет издание АР.

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Отмечается, что непогода затопила улицы города, а ветер был настолько сильный, что повалил деревья и линии электропередач во всем регионе, а также выбил окна в зданиях. По данным местных властей, порывы достигали 160 км/ч.

В связи с природным бедствием в двух главных аэропортах Хьюстона временно приостановили рейсы. Также в школах отменили занятия для учащихся и призывали всех жителей находиться дома.

Кроме того, известно, что около 855 тысяч абонентов остались без электричества в округе Гаррис, где расположен Хьюстон, и вокруг него. Там, как известно, всего проживает 4,7 миллиона человек.

Шторм также охватил и соседнюю Луизиану, оставив более 170 тысяч потребителей без света.

Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com

Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com

Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com

Напомним, в середине апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и один из ведущих мегаполисов страны, Дубай.

Перед этим непогода постигла и Францию: там полностью затопил городок Монморийон на юго-востоке страны.