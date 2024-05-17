Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow Вырванные с корнями деревья и затопленные улицы — американский Техас накрыл мощный шторм arrow

Вырванные с корнями деревья и затопленные улицы — американский Техас накрыл мощный шторм

17 мая 2024 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вырванные с корнями деревья и затопленные улицы — американский Техас накрыл мощный шторм
Затопленные улицы после шторма. Фото: houstonchronicle.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В американском штате Техас, близ города Хьюстон, произошел мощный шторм в четверг, 16 мая. В результате непогоды повреждены многоэтажки, затоплены улицы и повалены деревья. Многие дома и предприятия остались без электроэнергии.

Об этом пишет издание АР.

Читайте также:

Мощный шторм в Техасе

Отмечается, что непогода затопила улицы города, а ветер был настолько сильный, что повалил деревья и линии электропередач во всем регионе, а также выбил окна в зданиях. По данным местных властей, порывы достигали 160 км/ч.

В связи с природным бедствием в двух главных аэропортах Хьюстона временно приостановили рейсы. Также в школах отменили занятия для учащихся и призывали всех жителей находиться дома.

Кроме того, известно, что около 855 тысяч абонентов остались без электричества в округе Гаррис, где расположен Хьюстон, и вокруг него. Там, как известно, всего проживает 4,7 миллиона человек.

Шторм также охватил и соседнюю Луизиану, оставив более 170 тысяч потребителей без света.

Шторм в Техасе
Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com
Непогода в США
Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com
Люди в Техасе
Последствия шторма. Фото: houstonchronicle.com

 

Напомним, в середине апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и один из ведущих мегаполисов страны, Дубай.

Перед этим непогода постигла и Францию: там полностью затопил городок Монморийон на юго-востоке страны.

США
стихийное бедствие
катастрофа
природное явление
Америка
шторм

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников