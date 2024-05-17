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Вирвані з корінням дерева і затоплені вулиці — американський Техас накрив потужний шторм

17 травня 2024 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вирвані з корінням дерева і затоплені вулиці — американський Техас накрив потужний шторм
Затоплені вулиці після шторму. Фото: houstonchronicle.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В американському штаті Техас, поблизу міста Х'юстон, стався потужний шторм у четвер, 16 травня. Внаслідок негоди пошкоджені багатоповерхівки, затоплені вулиці та повалені дерева. Багато будинків і підприємств залишилися без електроенергії. 

Про це пише видання АР

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Зазначається, що негода затопила вулиці міста, а вітер був настільки сильний, що повалив дерева та лінії електропередач у всьому регіону, а також повибивав вікна у будівлях. За даними місцевої влади, пориви сягали 160 км/год.

У зв'язку з природних лихом у двох головних аеропортах Х'юстона тимчасово призупинили рейси. Також у школах скасували заняття для учнів та закликали усіх жителів перебувати удома. 

Крім того, відомо, що близько 855 тисяч абонентів залишилися без електрики в окрузі Гарріс, де розташований Х'юстон, та навколо нього. Там, як відомо, усього проживає 4,7 мільйона людей. 

Шторм також охопив і сусідню Луїзіану, залишивши понад 170 тисяч споживачів без світла.

Шторм у Техасі
Наслідки шторму. Фото: houstonchronicle.com
Негода у США
Наслідки шторму. Фото: houstonchronicle.com
Люди у Техасі
Наслідки шторму. Фото: houstonchronicle.com

 

Нагадаємо, у середині квітня на Об'єднані Арабські Емірати обрушився потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю й один з провідних мегаполісів країни, Дубай. 

Перед цим негода спіткала і Францію: там повністю затопило містечко Монморійон на південному сході країни. 

США
стихійне лихо
катастрофа
природне явище
Америка
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