От взрыва на ЗАЭС могут пострадать все страны бассейна Черного моря, — эксперт

Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

На Запорожской атомной электростанции возможны два варианта развития событий после российского гипотетического теракта. В случае утечки радионуклидов в Днепр зараженным будет побережье всех стран Черноморского бассейна.

Об этом в интервью Radio NV рассказала украинская ученая, старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, кандидат биологических наук Елена Паренюк.

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Два сценария

По словам Елены Паренюк, в ситуации с возможной спровоцированной действиями россиян катастрофой на Запорожской АЭС вероятны два разных сценария.

Речь идет о таких вариантах, как:

тепловой взрыв;

утечка радиоактивных веществ без взрыва.

Тепловой взрыв

В первом случае последствия крушения будут похожи на те, которые человечество наблюдало во время аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Пострадают те территории, куда унесет выброшенный из реактора радионуклиды ветер.

"Это именно то, о чем говорил Зеленский — что радиация не знает границ. Если будет дуть ветер на Россию, то все это понесет на Россию", — подчеркнула Паренюк.

Утечка радиоактивных веществ

Во втором варианте радионуклиды будут распространяться через Днепр.

И здесь мир столкнется с последствиями подрыва Каховской ГЭС, потому что Каховское водохранилище, если бы оно существовало, задержало бы большинство радионуклидов на своем дне.

"Но уже нет у нас больше Каховской дамбы, и если произойдет утечка радиоактивных веществ, будет загрязнена определенная территория берегов около Днепра, но в основном все выйдет в Черное море", — подчеркнула эксперт.

Поэтому, по словам Елены Паренюк, радионуклиды дойдут до всех стран Черноморского бассейна, вплоть до Турции.

Напомним, Буданов рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Также мы писали, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут учения с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

Сенаторы от обеих американских партий призывают активировать статью 5 договора НАТО после ядерного теракта России на территории Украины. Эта статья должна активироваться в случае загрязнения территории одной из стран Североатлантического союза.