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Від вибуху на ЗАЕС можуть постраждати усі країни басейну Чорного моря, — експертка

27 червня 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Від вибуху на ЗАЕС можуть постраждати усі країни басейну Чорного моря, — експертка
Окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Запорізькій атомній електростанції можливі два варіанти розвитку подій після гіпотетичного російського теракту. У випадку із витоком радіонуклідів у Дніпро зараженим буде узбережжя усіх країн Чорноморського басейну.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповіла українська науковиця, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, кандидатка біологічних наук Олена Паренюк.

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Два сценарії

За словами Олени Паренюк, у ситуації із можливою спровокованою діями росіян катастрофою на Запорізькій АЕС імовірні два різні сценарії.

Йдеться про такі варіанти, які:

  • тепловий вибух;
  • витік радіоактивних речовин без вибуху.

Тепловий вибух

У першому випадку наслідки катастрофи будуть схожі на ті, які людство спостерігало під час аварії на японській АЕС "Фукусіма-1".

Постраждають ті території, куди понесе викинуті з реактору радіонукліди вітер.

"Це саме те, про що говорив Зеленський — що радіація не знає кордонів. Якщо буде дути вітер на Росію, то все це понесе на Росію", — наголосила Паренюк.

Витік радіоактивних речовин

У другому варіанті радіонукліди поширюватимуться через Дніпро.

І тут світ зіткнеться із наслідками підриву Каховської ГЕС, бо Каховське водосховище, якби воно існувало, затримало б більшість радіонуклідів на своєму дні.

"Але вже немає у нас більше Каховської дамби, і якщо станеться витік радіоактивних речовин, буде забруднена певна територія берегів біля Дніпра, але в основному все вийде у Чорне море", — підкреслила експертка.

Тому, за словами Олени Паренюк, радіонукліди дійдуть до усіх країн Чорноморського басейну, аж до Туреччини.

Нагадаємо, Буданов розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Також ми писали, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.

Додамо, сенатори від обох американських партій закликають активувати статтю 5 договору НАТО після ядерного теракту Росії на території України. Ця стаття має активуватися у випадку забруднення території однієї з країн Альянсу.

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