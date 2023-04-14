Большая вода надвигается: в Иванкове Киевской области размыло дамбу

Вода подтопила жилые дома. Фото: Facebook

Из-за сильных дождей, которые длились более недели, в поселке Иванков Киевской области размыло дамбу.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

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По словам Кравченко, вода попала в реку, в результате чего на нескольких улицах произошло подтопление жилых домов.

На нескольких улицах произошло подтопление жилых домов. Фото: Facebook

"Завтра на утро я получу протокол комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С пониманием масштабов разрушения мы начнем работать над планом возможности возмещений. Ситуация находится на моем личном контроле", — написал Кравченко.

В Иванкове произошло подтопление жилых домов. Фото: Facebook

Руслан Кравченко также добавил, что местные власти должны в кратчайшие сроки разработать план мер по недопущению подобных случаев в будущем.

В Иванкове произошло подтопление жилых домов. Фото: Facebook

Напомним, на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1—0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов. Объявлен третий уровень опасности.