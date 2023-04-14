Велика вода насувається: в Іванкові, що на Київщині, розмило дамбу

Вода підтопила житлові будинки. Фото: Facebook

Через сильні дощі, що тривали понад тиждень, в селищі Іванків, що на Київщині, розмило дамбу місцевого ставка.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко на своій сторінці у Facebook.

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За словами Кравченка, вода впала в річку, внаслідок чого на кількох вулицях сталося підтоплення житлових будинків.

На кількох вулицях сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

"Завтра на ранок я отримаю протокол комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Із розумінням масштабів руйнації ми почнемо працювати над планом щодо можливості відшкодувань. Ситуація знаходиться на моєму особистому контролі", — написав Кравченко.

В Іванкові сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

Руслан Кравченко також додав, що місцева влада повинна в найкоротші терміни розробити план заходів з недопущення подібних випадків у майбутньому.

В Іванкові сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

Нагадаємо, на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1—0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів. Оголошено третій рівень небезпеки.