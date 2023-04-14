Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Велика вода насувається: в Іванкові, що на Київщині, розмило дамбу arrow

Велика вода насувається: в Іванкові, що на Київщині, розмило дамбу

14 квітня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Велика вода насувається: в Іванкові, що на Київщині, розмило дамбу
Вода підтопила житлові будинки. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через сильні дощі, що тривали понад тиждень, в селищі Іванків, що на Київщині, розмило дамбу місцевого ставка.

Про це повідомив  голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко на своій сторінці у Facebook.

Читайте також:

За словами Кравченка, вода впала в річку, внаслідок чого на кількох вулицях сталося підтоплення житлових будинків.

На кількох вулицях сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

"Завтра на ранок я отримаю протокол комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Із розумінням масштабів руйнації ми почнемо працювати над планом щодо можливості відшкодувань. Ситуація знаходиться на моєму особистому контролі", — написав Кравченко.

В Іванкові сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

Руслан Кравченко також додав, що місцева влада повинна в найкоротші терміни розробити план заходів з недопущення подібних випадків у майбутньому.

В Іванкові сталося підтоплення житлових будинків. Фото: Facebook

Нагадаємо, на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1—0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів. Оголошено третій рівень небезпеки. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB