В Укргидроэнерго рассказали, когда восстановят Каховскую ГЭС
После деоккупации в течение двух лет планируют построить временные дамбы и набрать паводковую воду для Каховского водохранилища. Для полного восстановления ГЭС и гидросооружений необходимо семь с половиной — восемь лет.
Об этом рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Восстановление Каховской ГЭС
По словам гендиректора Укргидроэнерго, на первом этапе, который продлится два года, как можно скорее построят временное гидросооружение. Она перегородит водохранилище и примет паводковые воды.
"При хорошем паводке мы можем дойти до отметки 12,5 метра, что хватит для обеспечения водой трех областей", — рассказал Сирота.
После этого планируют строить временное гидросооружение и с нижней стороны Каховской станции. Это нужно для того, чтобы увидеть последствия подрыва, собрать доказательства и осушить строительную площадку.
На втором этапе хотят построить новую гидроэлектростанцию мощностью 520-580 мегаватт. По словам гендиректора Укргидроэнерго, это должна быть современная станция, отвечающая нынешним экологическим нормам. Она будет использовать трансформаторы без масла или с синтетическим маслом, которое быстро растворяется в воде.
Сирота добавил, что строительство станции будет длиться шесть лет.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, которая находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.
Также мы писали, что из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.