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В Укргидроэнерго рассказали, когда восстановят Каховскую ГЭС

2 августа 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Укргидроэнерго рассказали, когда восстановят Каховскую ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После деоккупации в течение двух лет планируют построить временные дамбы и набрать паводковую воду для Каховского водохранилища. Для полного восстановления ГЭС и гидросооружений необходимо семь с половиной — восемь лет.

Об этом рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

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По словам гендиректора Укргидроэнерго, на первом этапе, который продлится два года, как можно скорее построят временное гидросооружение. Она перегородит водохранилище и примет паводковые воды.

"При хорошем паводке мы можем дойти до отметки 12,5 метра, что хватит для обеспечения водой трех областей", — рассказал Сирота.

После этого планируют строить временное гидросооружение и с нижней стороны Каховской станции. Это нужно для того, чтобы увидеть последствия подрыва, собрать доказательства и осушить строительную площадку.

На втором этапе хотят построить новую гидроэлектростанцию мощностью 520-580 мегаватт. По словам гендиректора Укргидроэнерго, это должна быть современная станция, отвечающая нынешним экологическим нормам. Она будет использовать трансформаторы без масла или с синтетическим маслом, которое быстро растворяется в воде.

Сирота добавил, что строительство станции будет длиться шесть лет.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, которая находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка.

Также мы писали, что из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.

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