Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow В Укргідроенерго розповіли, коли відновлять Каховську ГЕС arrow

В Укргідроенерго розповіли, коли відновлять Каховську ГЕС

2 серпня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укргідроенерго розповіли, коли відновлять Каховську ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після деокупації, протягом двох років планують збудувати тимчасові греблі та набрати паводкову воду для Каховського водосховища. Для повного відновлення ГЕС та гідроспоруд потрібно сім з половиною — вісім років.

Про це розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Читайте також:

Відновлення Каховської ГЕС

За словами гендиректора Укргідроенерго, на першому етапі, що триватиме два роки, якомога швидше збудують  тимчасову гідроспоруду. Вона перегородить водосховище та прийме паводкові води.

"За гарного паводку ми можемо дійти до відмітки 12,5 метра, що вистачить для забезпечення водою трьох областей", — розповів Сирота.

Після цього планують будувати тимчасову гідроспоруду і з нижньої сторони Каховської станції. Це потрібно для того, щоб побачити наслідки підриву, зібрати докази та осушити будівельний майданчик.

На другому етапі хочуть побудувати нову гідроелектростанцію потужністю 520-580 мегават. За словами гендиректора Укргідроенерго, це має бути сучасна станція, яка відповідає теперішнім екологічним нормам. Вона використовуватиме трансформатори без масла або з синтетичним мастилом, що швидко розчиняється у воді.

Сирота додав, що будівництво станції триватиме шість років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Також ми писали, що через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на підконтрольній Україні території загинуло понад 30 осіб. Їх знайшли в Херсонській та Миколаївській областях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз