В Укргідроенерго розповіли, коли відновлять Каховську ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Після деокупації, протягом двох років планують збудувати тимчасові греблі та набрати паводкову воду для Каховського водосховища. Для повного відновлення ГЕС та гідроспоруд потрібно сім з половиною — вісім років.

Про це розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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Відновлення Каховської ГЕС

За словами гендиректора Укргідроенерго, на першому етапі, що триватиме два роки, якомога швидше збудують тимчасову гідроспоруду. Вона перегородить водосховище та прийме паводкові води.

"За гарного паводку ми можемо дійти до відмітки 12,5 метра, що вистачить для забезпечення водою трьох областей", — розповів Сирота.

Після цього планують будувати тимчасову гідроспоруду і з нижньої сторони Каховської станції. Це потрібно для того, щоб побачити наслідки підриву, зібрати докази та осушити будівельний майданчик.

На другому етапі хочуть побудувати нову гідроелектростанцію потужністю 520-580 мегават. За словами гендиректора Укргідроенерго, це має бути сучасна станція, яка відповідає теперішнім екологічним нормам. Вона використовуватиме трансформатори без масла або з синтетичним мастилом, що швидко розчиняється у воді.

Сирота додав, що будівництво станції триватиме шість років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка.

Також ми писали, що через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на підконтрольній Україні території загинуло понад 30 осіб. Їх знайшли в Херсонській та Миколаївській областях.