В Украине возросло количество жертв в результате мощного циклона
В Украине из-за непогоды погибли 12 человек, а также 23 человека пострадали, среди которых двое детей. Обесточенными остаются 521 населенный пункт в 11 областях.
Об этом сообщает Министр внутренних дел Игорь Клименко.
Жертвы среди населения из-за непогоды
Игорь Клименко отметил о гибели 12 человек в результате снежного нашествия на Украину. Кроме того, пострадали 23 человека, среди них — два ребенка. Без электроэнергии остаются 521 населенный пункт в 11 областях. Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.
"С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 — дети", — написал министр.
Ситуация на дорогах Украины
По информации Клименко, трассы общего пользования расчищены и на них обеспечен проезд. Пока еще продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.
"Перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса", — добавил Клименко.
Около 6 тыс. работников системы МВД принимают участие в ликвидации непогоды в Украине. Это работники дорожных служб, спасатели, пограничники, полицейские, гвардейцы.
Напомним, по состоянию на 29 ноября, в результате шторма, в Одесской области без света остается 54 тысячи семей. В настоящее время в ремонте нуждаются полторы тысячи подстанций региона, самая сложная ситуация в Одесском и Измаильском районах.
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