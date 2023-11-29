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В Украине возросло количество жертв в результате мощного циклона

29 ноября 2023 14:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине возросло количество жертв в результате мощного циклона
Работник ГСЧС достает машину из снега. Фото: Игорь Клименко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине из-за непогоды погибли 12 человек, а также 23 человека пострадали, среди которых двое детей. Обесточенными остаются 521 населенный пункт в 11 областях.

Об этом сообщает Министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Жертвы среди населения из-за непогоды

Игорь Клименко отметил о гибели 12 человек в результате снежного нашествия на Украину. Кроме того, пострадали 23 человека, среди них — два ребенка. Без электроэнергии остаются 521 населенный пункт в 11 областях. Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

"С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 — дети", — написал министр.

Спасатели откапывают грузовик из снега
Спасатели откапывают грузовик из снега. Фото: Игорь Клименко
Спасательный автомобиль тянет легковой автомобиль
Спасательный автомобиль тянет легковой автомобиль. Фото: Игорь Клименко

Ситуация на дорогах Украины

По информации Клименко, трассы общего пользования расчищены и на них обеспечен проезд. Пока еще продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

"Перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса", — добавил Клименко.

Сообщение о пострадавших в результате непогоды
Сообщение о пострадавших в результате непогоды. Фото: скриншот поста Клименко

Около 6 тыс. работников системы МВД принимают участие в ликвидации непогоды в Украине. Это работники дорожных служб, спасатели, пограничники, полицейские, гвардейцы.

Напомним, по состоянию на 29 ноября, в результате шторма, в Одесской области без света остается 54 тысячи семей. В настоящее время в ремонте нуждаются полторы тысячи подстанций региона, самая сложная ситуация в Одесском и Измаильском районах.

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