В Україні зросла кількість жертв внаслідок потужного циклону
В Україні через негоду загинуло 12 людей, а також 23 особи постраждало, серед яких двоє дітей. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.
Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Жертви серед населення через негоду
Ігор Клименко зазначив про загибель 12 людей внаслідок сніжної навали на Україну. Крім того, постраждало 23 особи, серед них — дві дитини. Без електроенергії залишаються 521 населений пункт у 11 областях. Рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки негоди.
"З 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 — діти", — написав міністр.
Ситуація на дорогах України
За інформацією Клименка, траси загального користування розчищені і на них забезпечено проїзд. Наразі ще тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.
"Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка — Нова Одеса", — додав Клименко.
Близько 6 тис. працівників системи МВС беруть участь в ліквідації негоди в Україні. Це працівники дорожніх служб, рятувальники, прикордонники, поліцейські, гвардійці.
Нагадаємо, станом на 29 листопада внаслідок шторму в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.
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