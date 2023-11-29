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В Україні зросла кількість жертв внаслідок потужного циклону

29 листопада 2023 14:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні зросла кількість жертв внаслідок потужного циклону
Працівник ДСНС дістає машину зі снігу. Фото: Ігор Клименко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні через негоду загинуло 12 людей, а також 23 особи постраждало, серед яких двоє дітей. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Жертви серед населення через негоду

Ігор Клименко зазначив про загибель 12 людей внаслідок сніжної навали на Україну. Крім того, постраждало 23 особи, серед них — дві дитини. Без електроенергії залишаються 521 населений пункт у 11 областях. Рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки негоди. 

"З 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 діти", — написав міністр. 

Рятувальники відкопують вантажівку зі снігу
Рятувальники відкопують вантажівку зі снігу. Фото: Ігор Клименко
Рятувальне авто тягне легковий автомобіль
Рятувальне авто тягне легковий автомобіль. Фото: Ігор Клименко

Ситуація на дорогах України

За інформацією Клименка, траси загального користування розчищені і на них забезпечено проїзд. Наразі ще тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області. 

"Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка — Нова Одеса", — додав Клименко. 

Повідомлення про постраждалих внаслідок негоди
Повідомлення про постраждалих внаслідок негоди. Фото: скриншот допису Клименка

Близько 6 тис. працівників системи МВС беруть участь в ліквідації негоди в Україні. Це працівники дорожніх служб, рятувальники, прикордонники, поліцейські, гвардійці. 

Нагадаємо, станом на 29 листопада внаслідок шторму в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.

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