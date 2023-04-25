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В России разбился очередной вертолет: детали авиакатастрофы

25 апреля 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России разбился очередной вертолет: детали авиакатастрофы
На месте крушения российского вертолета. Фото: Следом РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Российской Федерации снова упал вертолет. Погиб один человек, причиной крушения называют технические неисправности воздушного судна.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Катастрофа вертолета в РФ

В Российской Федерации произошла очередная авария вертолета.

Воздушное судно разбилось в Волгоградской области.

Сообщается, что это был вертолет санитарной авиации, он вылетел из областного кардиологического центра в Волгограде, а упал в пяти километрах от площадки "Аэросоюз Волгоград".

Детали аварии

На месте падения в кабине вертолета нашли тело одного человека.

Это был пилот вертолета, мужчина 1957 года рождения.

Других погибших не обнаружили, также неизвестно о возможных разрушениях на месте крушения неизвестно.

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность.

Напомним, что 16 декабря в Улан-Удэ (Бурятия) разбился вертолет, на борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли. После падения вертолет вспыхнул.

19 декабря в Магаданской области РФ во время посадки вертолет Ми-8 задел техническое сооружение, упал и вспыхнул. На борту находились три члена экипажа, один из них пострадал.

В первой половине февраля на Дальнем Востоке Российской Федерации разбился вертолет Robinson. На борту воздушного судна находились три человека, двое погибли, третьего участника авиакатастрофы госпитализировали.

А 20 февраля в Кемеровской области россии упал вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, известно по меньшей мере об одном погибшем.

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