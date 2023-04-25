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В Росії розбився черговий гелікоптер: деталі авіакатастрофи

25 квітня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії розбився черговий гелікоптер: деталі авіакатастрофи
На місці катастрофи російського гелікоптера. Фото: Слідком РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Російській Федерації знову упав гелікоптер. Загинула одна людина, причиною катастрофи називають технічні несправності повітряного судна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Катастрофа гелікоптера у РФ

В Російській Федерації сталася чергова аварія гелікоптера.

Повітряне судно розбилося у Волгоградській області. 

Повідомляється, що це був гелікоптер санітарної авіації, він вилетів із обласного кардіологічного центру у Волгограді, а упав у п’яти кілометрах від майданчика "Аэросоюз Волгоград".

Деталі аварії

На місці падіння у кабіні гелікоптера знайшли тіло однієї людини.

Це був пілот гвинтокрила, чоловік 1957 року народження.

Інших загиблих не виявили, також невідомо про можливі руйнування на місці катастрофи невідомо.

За попередніми даними, причиною падіння стала технічна несправність.

Нагадаємо, що 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт, на борту було три особи. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув.

19 грудня у Магаданській області рф під час посадки гелікоптер Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув. На борту були три члени екіпажу, один із них постраждав.

У першій половині лютого на Далекому Сході Російської Федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.

А 20 лютого у Кемеровській області росії упав гелікоптер Мі-8. На борту повітряного судна перебувало десятеро осіб, відомо щонайменше про одного загиблого.

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