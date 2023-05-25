Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.
В России пылает здание минобороны
В центре Москвы в здании Министерства обороны России произошел пожар. Над центром города поднялся огромный столб черного дыма.
Известно, что пожар возник на одном из балконов дома. Над ним поднимается столб дыма.
"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", — сообщили в экстренной службе.
Что явилось причиной возгорания, пока не сообщается.
Жители близлежащих домов сообщают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ развеялся, в воздухе остался странный едкий запах.
Позже в МЧС России сообщили, что пожара в здании Минобороны РФ не обнаружили.
Напомним, сильный пожар произошел в подмосковном Одинцовом на строительном рынке "Акос". Над городом поднялся большой столб черного дыма.