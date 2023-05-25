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В России пылает здание минобороны

25 мая 2023 01:57
обновлено: 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В России пылает здание минобороны
Пожар в здании министерства обороны России в Москве. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В центре Москвы в здании Министерства обороны России произошел пожар. Над центром города поднялся огромный столб черного дыма.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Известно, что пожар возник на одном из балконов дома. Над ним поднимается столб дыма.

"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", — сообщили в экстренной службе.

Что явилось причиной возгорания, пока не сообщается.

Жители близлежащих домов сообщают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ развеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

Позже в МЧС России сообщили, что пожара в здании Минобороны РФ не обнаружили.

Напомним, сильный пожар произошел в подмосковном Одинцовом на строительном рынке "Акос". Над городом поднялся большой столб черного дыма.

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