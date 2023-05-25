В Росії палає будівля міноборони

Пожежа в будівлі міністерства оборони Росії в Москві. Фото: російські ЗМІ

У центрі Москви в будівлі Міністерства оборони Росії сталася пожежа. Над центром міста піднявся величезний стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram. Читайте також:

Відомо, що пожежа виникла на одному з балконів будинку. Над ним підіймається стовп диму.

"У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів", — повідомили в екстреній службі.

Що стало причиною займання, поки не повідомляється.

Жителі прилеглих будинків повідомляють, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розвіявся, у повітрі залишився дивний їдкий запах.

Згодом у МНС Росії повідомили, що пожежі в буділі Міноборони РФ не виявили.

Нагадаємо, сильна пожежа сталася у підмосковному Одинцовому на будівельному ринку "Акос". Над містом здійнявся великий стовп чорного диму.