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В Росії палає будівля міноборони

25 травня 2023 01:57
оновлено: 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Росії палає будівля міноборони
Пожежа в будівлі міністерства оборони Росії в Москві. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У центрі Москви в будівлі Міністерства оборони Росії сталася пожежа. Над центром міста піднявся величезний стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram

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Відомо, що пожежа виникла на одному з балконів будинку. Над ним підіймається стовп диму.

"У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів", — повідомили в екстреній службі.

Що стало причиною займання, поки не повідомляється.

Жителі прилеглих будинків повідомляють, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розвіявся, у повітрі залишився дивний їдкий запах.

Згодом у МНС Росії повідомили, що пожежі в буділі Міноборони РФ не виявили.

Нагадаємо, сильна пожежа сталася у підмосковному Одинцовому на будівельному ринку "Акос". Над містом здійнявся великий стовп чорного диму. 

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