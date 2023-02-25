Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции
В Конье произошло землетрясение силой 4,3 балла, которое ощущалось в соседних провинциях. Однако после этого произошла пугающая сцена — в районе Решадие образовалась гигантская яма диаметром 37 метров и глубиной 12 метров. По словам профессора Фетулла Арыка, директора Обрукского научно-исследовательского центра технического университета Коньи, вчера была обнаружена новая воронка в Карапынаре.
Об этом пишет Turkiye.
-
"Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение
-
Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания
-
Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство
-
Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук
-
Пожар на Подоле: к тушению огня был привлечен робот
-
Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
-
20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства
-
Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
-
Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали
-
Первая леди США объяснила, почему Байден до сих пор не объявил об участии в президентских выборах
Воронка в Турции
В связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше, страх и беспокойство распространились на близлежащие провинции. Однако Арык заявил, что нельзя установить причину образования воронок и не связывать их с прошлыми землетрясениями. Воронка в Решадие появилась через 20 дней после прошлого землетрясения, поэтому нельзя сказать, что она связана с ним напрямую. Возможно, яма была готова обвалиться, и это могло повлиять на ее образование, но точно установить причину не удалось.
Землетрясения продолжают беспокоить жителей региона, и профессор Арык отметил, что необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причины образования воронок и принять меры по предотвращению возможных последствий. В любом случае, это напоминает о том, как важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и следить за безопасностью в регионах, где происходят землетрясения.
Мехмет Япар, проживающий на плато Хаджи-Сейит, также заявил, что такие воронки всегда образовывались в Карапынаре, и сказал, что теперь на поле его соседа образовалась большая выбоина.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.