Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции

Воронки в Турции

В Конье произошло землетрясение силой 4,3 балла, которое ощущалось в соседних провинциях. Однако после этого произошла пугающая сцена — в районе Решадие образовалась гигантская яма диаметром 37 метров и глубиной 12 метров. По словам профессора Фетулла Арыка, директора Обрукского научно-исследовательского центра технического университета Коньи, вчера была обнаружена новая воронка в Карапынаре.

Об этом пишет Turkiye.

Воронка в Турции

В связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше, страх и беспокойство распространились на близлежащие провинции. Однако Арык заявил, что нельзя установить причину образования воронок и не связывать их с прошлыми землетрясениями. Воронка в Решадие появилась через 20 дней после прошлого землетрясения, поэтому нельзя сказать, что она связана с ним напрямую. Возможно, яма была готова обвалиться, и это могло повлиять на ее образование, но точно установить причину не удалось.

Землетрясения продолжают беспокоить жителей региона, и профессор Арык отметил, что необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причины образования воронок и принять меры по предотвращению возможных последствий. В любом случае, это напоминает о том, как важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и следить за безопасностью в регионах, где происходят землетрясения.

Мехмет Япар, проживающий на плато Хаджи-Сейит, также заявил, что такие воронки всегда образовывались в Карапынаре, и сказал, что теперь на поле его соседа образовалась большая выбоина.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.