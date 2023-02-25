Утворення вирв після землетрусів викликає занепокоєння в Туреччині

Вирви в Туреччині

У Коньї стався землетрус силою 4,3 бали, який відчувався у сусідніх провінціях. Однак після цього відбулася страшна сцена — в районі Решадія утворилася гігантська яма діаметром 37 метрів та глибиною 12 метрів. За словами професора Фетулла Аріка, директора Обруцького науково-дослідного центру технічного університету Коньї, вчора було виявлено нову вирву в Карапинарі.

Про це пише Turkiye.

Вирва в Туреччині

У зв'язку з двома руйнівними землетрусами, що сталися в Кахраманмараші, страх і занепокоєння поширилися на провінції. Однак Арик заявив, що не можна встановити причину утворення вирв і не пов'язувати їх із минулими землетрусами. Вирва в Решаді з'явилася через 20 днів після минулого землетрусу, тому не можна сказати, що вона пов'язана з ним безпосередньо. Можливо, яма була готова обвалитися, і це могло вплинути на її утворення, але встановити причину не вдалося.

Землетруси продовжують турбувати мешканців регіону, і професор Арик зазначив, що необхідно проводити додаткові дослідження, щоб з'ясувати причини утворення воронок та вжити заходів щодо запобігання можливих наслідків. У будь-якому випадку це нагадує про те, як важливо бути готовим до непередбачуваних обставин і стежити за безпекою в регіонах, де відбуваються землетруси.

Мехмет Япар, який проживає на плато Хаджі-Сейіт, також заявив, що такі воронки завжди утворювалися в Карапинарі, і сказав, що тепер на полі його сусіда утворилася велика вибоїна.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть за кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, грецькі вчені Костас Папазакос та Костянтинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим від того, що стався нещодавно в Туреччині.