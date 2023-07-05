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В случае подрыва ЗАЭС животных не будут эвакуировать

5 июля 2023 21:14
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В случае подрыва ЗАЭС животных не будут эвакуировать
Логотип Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Если россияне подорвут Запорожскую атомную электростанцию, будут эвакуировать только людей. Животные будут переносить на шерсти радиацию.

Об этом Новини.LIVE рассказала эколог, руководительница общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

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Эвакуация без животных

После подрыва Каховской ГЭС зооволонтеры сразу собрались и вывезли множество животных, которые оставались в затопленном регионе.

В случае взрыва на ЗАЭС множество животных также будут оставаться в зоне поражения, однако, к сожалению, вывозить их будет опасно для людей.

"Я понимаю рвущихся зоозащитников, которые будут говорить о том, что там людей эвакуировали, оставили много животных домашних — собачек, котиков. Но при эвакуации их не позволяют брать", — рассказывает эколог.

При эвакуации животных с собой брать не позволят, и к этому также нужно быть готовыми.

"Сейчас об этом совсем не говорят, но мы обращаем на это внимание. Надо понимать, что оставшиеся в этой зоне животные — домашние животные — они будут автоматически облучены. Они в шерсти имеют радиацию, и их не позволяют забрать", — объясняет Татьяна Лампика.

Напомним, экология Татьяна Лампика также рассказала о возможных сценариях распространения радиации в случае подрыва.

Напомним, что накануне стало известно, что россияне разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков, после чего обвинили Украину в намерениях взорвать АЭС.

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