В случае подрыва ЗАЭС животных не будут эвакуировать

Логотип Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Если россияне подорвут Запорожскую атомную электростанцию, будут эвакуировать только людей. Животные будут переносить на шерсти радиацию.

Об этом Новини.LIVE рассказала эколог, руководительница общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

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Эвакуация без животных

После подрыва Каховской ГЭС зооволонтеры сразу собрались и вывезли множество животных, которые оставались в затопленном регионе.

В случае взрыва на ЗАЭС множество животных также будут оставаться в зоне поражения, однако, к сожалению, вывозить их будет опасно для людей.

"Я понимаю рвущихся зоозащитников, которые будут говорить о том, что там людей эвакуировали, оставили много животных домашних — собачек, котиков. Но при эвакуации их не позволяют брать", — рассказывает эколог.

При эвакуации животных с собой брать не позволят, и к этому также нужно быть готовыми.

"Сейчас об этом совсем не говорят, но мы обращаем на это внимание. Надо понимать, что оставшиеся в этой зоне животные — домашние животные — они будут автоматически облучены. Они в шерсти имеют радиацию, и их не позволяют забрать", — объясняет Татьяна Лампика.

Напомним, экология Татьяна Лампика также рассказала о возможных сценариях распространения радиации в случае подрыва.

Напомним, что накануне стало известно, что россияне разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков, после чего обвинили Украину в намерениях взорвать АЭС.