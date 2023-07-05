У випадку підриву ЗАЕС тварин не евакуюватимуть

Логотип Запорізької АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, евакуюватимуть лише людей. Тварини переноситимуть на шерсті радіацію.

Про це Новини.LIVE розповіла екологиня, керівниця громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.

Читайте також:

Евакуація без тварин

Після підриву Каховської ГЕС зооволонтери одразу згуртувались та вивезли безліч тварин, що залишались у затопленому регіоні.

У випадку підриву ЗАЕС безліч тварин також залишатиметься в зоні ураження, однак, на жаль, вивозити їх буде небезпечно для людей.

"Я розумію зоозахисників, які будуть рватись, які будуть казати про те, що там людей евакуювали, залишили багато тварин домашніх — собачок, котиків. Але при евакуації їх не дозволяють брати", — розповідає екологиня.

Під час евакуації тварин із собою брати не дозволять, і до цього також потрібно бути готовими.

"Зараз про це зовсім не говорять, але ми звертаємо на це увагу. Треба розуміти, що тварини, які залишаться в цій зоні — домашні тварини — вони будуть автоматично опромінені. Вони в шерсті мають радіацію, і їх не дозволяють забирати", — пояснює Тетяна Лампіка.

Нагадаємо, екологиня Тетяна Лампіка також розповіла можливі сценарії розповсюдження радіації у випадку підриву.

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків, після чого звинуватили Україну в намірах підірвати АЕС.