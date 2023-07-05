У випадку підриву ЗАЕС тварин не евакуюватимуть
Якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, евакуюватимуть лише людей. Тварини переноситимуть на шерсті радіацію.
Про це Новини.LIVE розповіла екологиня, керівниця громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.
Евакуація без тварин
Після підриву Каховської ГЕС зооволонтери одразу згуртувались та вивезли безліч тварин, що залишались у затопленому регіоні.
У випадку підриву ЗАЕС безліч тварин також залишатиметься в зоні ураження, однак, на жаль, вивозити їх буде небезпечно для людей.
"Я розумію зоозахисників, які будуть рватись, які будуть казати про те, що там людей евакуювали, залишили багато тварин домашніх — собачок, котиків. Але при евакуації їх не дозволяють брати", — розповідає екологиня.
Під час евакуації тварин із собою брати не дозволять, і до цього також потрібно бути готовими.
"Зараз про це зовсім не говорять, але ми звертаємо на це увагу. Треба розуміти, що тварини, які залишаться в цій зоні — домашні тварини — вони будуть автоматично опромінені. Вони в шерсті мають радіацію, і їх не дозволяють забирати", — пояснює Тетяна Лампіка.
Нагадаємо, екологиня Тетяна Лампіка також розповіла можливі сценарії розповсюдження радіації у випадку підриву.
Зазначимо, що напередодні стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків, після чого звинуватили Україну в намірах підірвати АЕС.