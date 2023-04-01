В Швейцарии с рельсов сошли два поезда: есть пострадавшие
В Швейцарии 31 марта два поезда сошли с рельсов из-за непогоды. Скорость ветра достигала более 100 км/ч.
Об этом информирует 20Minuten.
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У станции Lüscherz BE сошел с рельсов поезд Aare Seeland mobil. Полиция сообщила по меньшей мере о трех пострадавших.
Также другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф. Известно о 12 травмированных: 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил серьезные повреждения.
Аварию вызвал ураган "Матис". Правительство Швейцарии объявило о значительной опасности — третьем уровне.
Сообщается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за инцидента.
Напомним, что 29 марта Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против россии.