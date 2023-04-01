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В Швейцарии с рельсов сошли два поезда: есть пострадавшие

1 апреля 2023 13:26
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Швейцарии с рельсов сошли два поезда: есть пострадавшие
Полиция сообщила о по меньшей мере трех пострадавших
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Швейцарии 31 марта два поезда сошли с рельсов из-за непогоды. Скорость ветра достигала более 100 км/ч.

Об этом информирует 20Minuten.

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У станции Lüscherz BE сошел с рельсов поезд Aare Seeland mobil. Полиция сообщила по меньшей мере о трех пострадавших.

Также другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф. Известно о 12 травмированных: 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил серьезные повреждения.

Аварию вызвал ураган "Матис". Правительство Швейцарии объявило о значительной опасности — третьем уровне.

Сообщается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за инцидента.

Напомним, что 29 марта Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против россии.

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