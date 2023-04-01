У Швейцарії з рейок зійшли два потяги: є постраждалі

Поліція повідомила про щонайменше трьох постраждалих

У Швейцарії 31 березня два потяги зійшли з рейок через негоду. Швидкість вітру сягала понад 100 км/год.

Про це інформує 20Minuten.

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Подробиці

Біля станції Lüscherz BE зійшов із рейок потяг Aare Seeland mobil. Поліція повідомила про щонайменше трьох постраждалих.

Також інший потяг зійшов з рейок в Бюрні-цум-Хоф. Відомо про 12 травмованих: 9 дорослих і 3 дітей. Одна людина отримала серйозні пошкодження.

Аварію спричинив буревій "Матіс". Уряд Швейцарії оголосив про значну небезпеку — третій рівень.

Повідомляється, що залізничні маршрути закрили через інцидент.

Нагадаємо, що 29 березня Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти рф.