У Швейцарії з рейок зійшли два потяги: є постраждалі
У Швейцарії 31 березня два потяги зійшли з рейок через негоду. Швидкість вітру сягала понад 100 км/год.
Про це інформує 20Minuten.
Подробиці
Біля станції Lüscherz BE зійшов із рейок потяг Aare Seeland mobil. Поліція повідомила про щонайменше трьох постраждалих.
Також інший потяг зійшов з рейок в Бюрні-цум-Хоф. Відомо про 12 травмованих: 9 дорослих і 3 дітей. Одна людина отримала серйозні пошкодження.
Аварію спричинив буревій "Матіс". Уряд Швейцарії оголосив про значну небезпеку — третій рівень.
Повідомляється, що залізничні маршрути закрили через інцидент.
Нагадаємо, що 29 березня Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти рф.