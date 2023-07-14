В России в Свердловской области произошла утечка на ядерном комбинате: погиб человек

Уральский электрохимический комбинат в России. Фото: росСМИ

На Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области произошла утечка. Известно, что один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Очевидцы сообщают, что поначалу был слышен взрыв. Инцидент произошел сегодня утром, 14 июля.

Рабочие завода перемещали по площадке емкость с гексафторидом урана. В какой-то момент она упала и разгерметизировалась.

Жителей города попросили не открывать окна в квартирах и не выходить на улицу.

"В город уже прибыла комиссия во главе с президентом АО ТВЭЛ Наталией Никипеловой. В соцсетях Новоуральска сообщается, что раненых больше 10 человек", — говорится в сообщении.

Персонал завода эвакуирован, проводится санитарная обработка.

"Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Какой-либо опасности для жителей Новоуральска и персонала комбината нет", — сказали в пресс-службе завода.

Напомним, ранее мы писали, что в Самарской области РФ раздался мощный взрыв на заводе. Есть погибшие и раненые.

Добавим, 6 июля, в центре Москвы произошел масштабный пожар. В результате возгорания пострадали люди.