У Росії в Свердловській області стався витік на ядерному комбінаті: загинула людина
На Уральському електрохімічному комбінаті в Свердловській області стався витік. Відомо, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляють росЗМІ.
Витік на ядерному комбінаті в РФ
Очевидці повідомляють, що спочатку було чути вибух. Інцидент трапився сьогодні вранці, 14 липня.
Зазначається, що робітники заводу переміщали по майданчику ємність із гексафторидом урану. Якогось моменту вона впала і розгерметизувалася.
Мешканців міста попросили не відчиняти вікна у квартирах та не виходити на вулицю.
"До міста вже прибула комісія на чолі із президентом АТ ТВЕЛ Наталією Нікіпеловою. У соцмережах Новоуральська повідомляється, що поранених більше 10 осіб", — йдеться в повідомленні.
Персонал заводу евакуювали, проводиться санітарна обробка.
"Радіаційна обстановка на підприємстві та за його межами в нормі. Якоїсь небезпеки для мешканців Новоуральська та персоналу комбінату немає", — сказали в пресслужбі заводу.
Нагадаю, раніше ми писали, що у Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені.
Додамо, 6 липня, у центрі Москви сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння постраждали люди.