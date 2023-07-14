У Росії в Свердловській області стався витік на ядерному комбінаті: загинула людина

Уральський електрохімічний комбінат у Росії. Фото: росЗМІ

На Уральському електрохімічному комбінаті в Свердловській області стався витік. Відомо, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Очевидці повідомляють, що спочатку було чути вибух. Інцидент трапився сьогодні вранці, 14 липня.

Зазначається, що робітники заводу переміщали по майданчику ємність із гексафторидом урану. Якогось моменту вона впала і розгерметизувалася.

Мешканців міста попросили не відчиняти вікна у квартирах та не виходити на вулицю.

"До міста вже прибула комісія на чолі із президентом АТ ТВЕЛ Наталією Нікіпеловою. У соцмережах Новоуральська повідомляється, що поранених більше 10 осіб", — йдеться в повідомленні.

Персонал заводу евакуювали, проводиться санітарна обробка.

"Радіаційна обстановка на підприємстві та за його межами в нормі. Якоїсь небезпеки для мешканців Новоуральська та персоналу комбінату немає", — сказали в пресслужбі заводу.

Нагадаю, раніше ми писали, що у Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені.

Додамо, 6 липня, у центрі Москви сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння постраждали люди.