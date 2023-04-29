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В российской Перми горел завод по производству снарядов

29 апреля 2023 23:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В российской Перми горел завод по производству снарядов
В РФ произошло возгорание на заводе по производству снарядов. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российском городе Пермь произошло возгорание на территории ПАО "Мотовилихинские заводы". Следует заметить, что это единственный на территории России завод по производству реактивных систем залпового огня.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным местных спасателей, произошло возгорание трансформаторной будки.

Дым с территории завода был виден из разных уголков Перми.

"По прибытии к месту было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов . Это четверть общего количества, которые планируют предоставить страны ЕС.

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