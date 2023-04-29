Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow У російській Пермі горів завод з виробництва снарядів arrow

У російській Пермі горів завод з виробництва снарядів

29 квітня 2023 23:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У російській Пермі горів завод з виробництва снарядів
У РФ сталося займання на заводі з виробництва снарядів. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У російському місті Перм сталося займання на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи". Варто зауважити, що це єдиний на території Росії завод із виробництва реактивних систем залпового вогню.

Пр це пишуть російські ЗМІ

Читайте також:

За даними місцевих рятувальників, сталося займання трансформаторної будки.  

Дим із території заводу було видно з різних куточків Пермі.

"Після прибуття до місця було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB