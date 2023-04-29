У російській Пермі горів завод з виробництва снарядів

У РФ сталося займання на заводі з виробництва снарядів. Фото: Telegram

У російському місті Перм сталося займання на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи". Варто зауважити, що це єдиний на території Росії завод із виробництва реактивних систем залпового вогню.

Пр це пишуть російські ЗМІ.

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За даними місцевих рятувальників, сталося займання трансформаторної будки.

Дим із території заводу було видно з різних куточків Пермі.

"Після прибуття до місця було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.