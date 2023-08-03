В Южной Корее этим летом жара забрала по меньшей мере 23 жизни

Рабочий обливает своего коллегу холодной водой, чтобы охладить его на строительной площадке в Инчхоне, Южная Корея. Фото: REUTERS

Этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.

Об этом сообщает Yonhap.

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Смертность от жары в Южной Корее

"В целом 21 человек умер от, вероятно, связанных с жарой заболеваний в период с 20 мая до конца июля. Только во вторник было зарегистрировано еще два случая смерти", — отметили в местных экстренных службах.

По сравнению с прошлым годом, количество выявленных подобных случаев было всего семь.

Сегодня в Южной Корее зафиксировали 400 случаев заболеваний, связанных с жарой.

В стране четырехступенчатая шкала опасности погоды. Накануне впервые за четыре года повысили предупреждение о сильной жаре до самого высокого уровня. Его применяют, если температура достигает +35 °C в большей части страны или +38 °C в отдельных регионах, длится не менее трех дней.

Напомним, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

Также мы сообщали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.