У Південній Кореї цього літа спека забрала щонайменше 23 життя

Робітник обливає свого колегу холодною водою, щоб охолодити його на будівельному майданчику в Інчхоні, Південна Корея. Фото: REUTERS

Цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

Про це повідомляє Yonhap.

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Смертність від спеки в Південній Кореї

"В цілому 21 особа померла від, ймовірно, пов’язаних зі спекою захворювань у період з 20 травня до кінця липня. Тільки у вівторок було зареєстровано ще два випадки смерті", — зазначили в місцевих екстрених службах.

У порівнянні з минулим роком, кількість виявлених подібних випадків було лише сім.

Наразі ж у Південній Кореї зафіксували 400 випадків захворювань, пов’язаних зі спекою.

У країні чотириступенева шкала небезпеки погоди. Напередодні вперше за чотири роки підвищили попередження про сильну спеку до найвищого рівня. Його застосовують, якщо температура сягає +35 °C в більшій частині країни або +38 °C в окремих регіонах, що триває не менше трьох днів.

Нагадаємо, що упродовж липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

Також ми повідомляли, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.